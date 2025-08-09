Отдала 6 млн и продала машину: Мать Дмитрия Тарасова развели мошенники

Мошенники похитили у матери футболиста Дмитрия Тарасова 6 млн рублей, вынудив её также продать автомобиль. Об этом сообщает SHOT.

Преступники вышли на связь с Ольгой Александровной 5 августа, представившись техподдержкой «Госуслуг» после сообщения о якобы взломе её аккаунта. Далее женщину перевели на так называемого сотрудника ФСБ — Громова Сергея Алексеевича, который три дня уговаривал её переводить деньги. Мать Тарасова брала средства в долг, мошенники запретили ей звонить сыну.

Семья уже обратилась в полицию, а с пострадавшей работают психологи. Сам Дмитрий Тарасов пообещал возместить матери утраченные средства.