Отдала 6 млн и продала машину: Мать Дмитрия Тарасова развели мошенники
SHOT: Мать футболиста Тарасова лишилась 6 млн рублей из-за мошенников
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ tarasov23
Мошенники похитили у матери футболиста Дмитрия Тарасова 6 млн рублей, вынудив её также продать автомобиль. Об этом сообщает SHOT.
Преступники вышли на связь с Ольгой Александровной 5 августа, представившись техподдержкой «Госуслуг» после сообщения о якобы взломе её аккаунта. Далее женщину перевели на так называемого сотрудника ФСБ — Громова Сергея Алексеевича, который три дня уговаривал её переводить деньги. Мать Тарасова брала средства в долг, мошенники запретили ей звонить сыну.
Семья уже обратилась в полицию, а с пострадавшей работают психологи. Сам Дмитрий Тарасов пообещал возместить матери утраченные средства.
Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге полиция ищет мошенников, которые обманом похитили у 88-летнего блокадника более 2,8 млн рублей. Пенсионер сообщил, что 4 августа ему звонили неизвестные, выдававшие себя за сотрудников госорганов. Они убедили его в «подозрительных операциях» по счетам, после чего похитили деньги.