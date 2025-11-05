Зажёг тысячи звёзд, а сам боролся с демонами. Трудный путь и вечный оптимизм Юрия Николаева Оглавление Сын полковника МВД, ставший кумиром молодёжи Джинсы и длинные волосы: взрыв для советского ТВ Как Брежнев его спасал от увольнения Последняя битва: рак, боль и сломанное бедро Вчера, 4 ноября, на 77-м году жизни умер телеведущий Юрий Николаев. Его «Утренняя почта» и «Утренняя звезда» стали легендами телевидения. Life.ru вспоминает яркую и полную борьбы жизнь кумира всей страны, зажигавшего звёзды. 5 ноября, 09:12 3224 3224 Юрий Николаев — сколько было лет, жена, дети, от чего умер телеведущий. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Во вторник, 4 ноября, стало известно о смерти народного артиста Российской Федерации, популярного телеведущего Юрия Николаева. О его уходе из жизни сообщил Николай Цискаридзе.

— Совсем недавно мы в эфире вместе отмечали профессиональный юбилей человека, который зажёг так много звёзд... И вот только что пришло известие, что его не стало. Как горько! Давайте вместе вспомним. Светлая память, — написал у себя в соцсетях артист балета.

Сын полковника МВД, ставший кумиром молодёжи

Юрий Александрович Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишинёве, его мама была капитаном КГБ, отец — полковником МВД.

Однажды в школе, где будущий артист и телеведущий посещал драмкружок, произошла судьбоносная встреча с режиссёром Игорем Левинским, который искал подростка для своего телеспектакля «Мужской разговор». Учителя посоветовали ему присмотреться к Юре. После успешных проб Николаев понял, что хочет стать актёром, несмотря на насмешки сверстников, называвших его «артистом погорелого театра».

После школы он поступил в ГИТИС, причём с первой попытки. Его карьера началась в театре Пушкина. В то время он жил в общежитии, его соседями были знаменитые актёры Вера Алентова и Владимир Меньшов, с которыми у него сложились дружеские отношения. Как-то раз у Юрия не оказалось подходящей обуви для ведения концерта и Владимир Меньшов щедро одолжил ему ботинки и галстук.

Изначально Николаев планировал быть чисто актёром, в 1970 году он поступил на работу в театр имени Пушкина. Его заметная роль в кино — моряк Константин Шарыгин в киноэпопее «Хождение по мукам». Но на него обратило внимание руководство Центрального телевидения.

В 1975 году Николаев впервые вышел на экран в качестве ведущего программы «Вперёд, мальчишки!». Он стал штатным сотрудником Гостелерадио СССР, что вынудило его уйти из театра, так как всё время занимало телевидение.

«Утреннюю почту» с Юрием Николаевым любил весь СССР. Фото © ТАСС / Владимир Яцина

Джинсы и длинные волосы: взрыв для советского ТВ

В 1975 году Юрий стал ведущим программы «Утренняя почта». После выхода шоу артист решил, что не вписывается в формат и ему вовсе не стоит вести эту передачу, однако зрители считали иначе.

«Утренняя почта», выходившая каждое воскресенье, была одной из самых популярных программ в СССР. В эфире транслировались выступления известных советских артистов: Аллы Пугачёвой, Александра Градского, Валерия Леонтьева, Людмилы Гурченко. На конец выпуска обычно оставляли зарубежных музыкантов — сначала это были артисты из стран соцлагеря, а позже — из США, Италии, Великобритании.

Юрий Николаев вёл программу целых 16 лет, до 1991 года, успев стать настоящей звездой отечественного телевидения. Он стал первым ведущим, слегка отступившим от строгих канонов телевидения того времени, — порой выходил в кадр в джинсах, с длинными волосами, часто шутил. Ему также довелось вести «Голубой огонёк», «Спокойной ночи, малыши!», «Песню года» и музыкальные фестивали в Юрмале.

— Не могу сказать, что своим появлением в кадре в джинсах я внёс существенный вклад в развитие телевидения. Мне кажется, телезрители увидели в этом не проявление какого-то неуважения к себе, а, наоборот, очень близкого человека, с которым можно нормально общаться, — вспоминал Юрий Николаев.

Но и завершив карьеру, Юрий не ушел на пенсию, а открыл свою телекомпанию «Юникс» и запустил новую программу — «Утренняя звезда». Для передачи он ездил по школам страны и отбирал талантливых детей. Шоу просуществовало ни много ни мало 12 лет, успев пропустить через себя около 20 тысяч юных исполнителей, среди которых были и известные ныне Алсу, Пелагея, Влад Топалов, Зара, будущие вокалистки группы «Тату», Валерия. Юлия Началова назвала Николаева своим крёстным отцом, первым учителем и человеком, который помог ей начать карьеру.

Юрий Николаев и участники шведской рок-группы Europe на съёмках «Утренней почты» в студии телецентра «Останкино» в Москве. Фото © РИА «Новости» / Игорь Михалёв

Как Брежнев его спасал от увольнения

Известно, что телезвезда боролся с алкогольной зависимостью. Пагубная привычка как-то чуть не привела к его увольнению: в 1978 году он вышел в прямой эфир и зачитал программу передач, будучи сильно пьяным. Разразился скандал, артиста отстранили от эфира на несколько месяцев. Но всё же решили оставить — ходили слухи, что за него вступился сам Брежнев.

— В моей жизни было всякое. Я вытворял такое, что сейчас бы ни в коем случае себе не позволил. Заставлял переживать съёмочную группу, они искали меня и не могли понять, что со мной случилось. А я мог выйти из дома и пропасть на две недели, — признавался потом Николаев в интервью.

Также артист рассказывал, как его супруга Элеонора помогала ему бороться с зависимостью, во времена запоев доставала больничные бюллетени, чтобы прикрыть мужа на работе. Супруги пошли к наркологу, но тот развёл руками: мол, пациент должен захотеть завязать сам, иначе ничего не выйдет.

— Приводила меня Элеонора в поликлинику делать глюкозу. Сидела, ничего не подозревая, рядом с кабинетом, пока шёл приём. Когда я выходил, понимала — нетрезв. Думала: «Ну всё, наверное, я уже ку-ку…» А на самом деле медсёстры наливали мне спирт. Только на третий день жена догадалась и разогнала весь процедурный кабинет, — вспоминал Николаев. Артисту удалось побороть зелёного змия, и с 1982 года он не прикасался к алкоголю.

Элеонора же говорила, что из-за зависимости Юрия у них не получилось стать родителями, что очень их огорчало.

— Естественно, как и все нормальные люди, мы хотели детей… Но когда Юра пил, я, конечно, предохранялась. А потом уже не получилось. Никогда абортов мы не делали. Я никому не пожелаю. Ведь жизнь без детей другая немножко, — с грустью говорила жена Николаева.

Юрий и Элеонора прожили вместе полвека — они поженились в 1975 году. Мало кто знает, что ранее артист уже был женат — на однокурснице Галине, но студенческий брак быстро распался.

Конечно же, как и любую знаменитость, Николаева одолевали поклонницы. Ему приходилось выбегать из студии через заднюю дверь, чтобы не нарваться на фанаток. Порой их выходки были безумны: например, одна девушка вытерла всю машину Николаева носовым платком.

Фанатки Юрия писали кумиру письма в «Останкино», но одно из них дошло прямо домой, а позже сама его автор заявилась к Николаеву на квартиру с вещами, заявив, что будет жить тут.

— Я начал читать ей лекции о морали, семье. Всё это продолжалось где-то полчаса, через полчаса она поняла, что не попадёт в квартиру, обиделась и ушла, — вспоминал Николаев, говоря о встрече с настойчивой поклонницей.

Телеведущий Юрий Николаев с супругой Элеонорой. Они были вместе с 1975 года. Фото © РИА «Новости» / Кирилл Каллиников

Последняя битва: рак, боль и сломанное бедро

В 2007 году супруга Николаева, Элеонора, отправила мужа на диспансеризацию. Он, конечно, отказывался, говорил, что ему некогда, но жена была более настойчива. Именно тогда артисту и поставили диагноз «рак кишечника». Однако, к счастью, болезнь удалось отправить в ремиссию, конечно, не без огромного количества времени и сил. Его жена всегда была рядом, водила его по врачам и не отходила от мужа ни на шаг, успокаивая его и вселяя надежду.

Но, несмотря на, казалось бы, позитивный исход, болезнь не прошла бесследно, иммунитет артиста сильно ослаб. Примерно три года назад артиста стали мучить головные боли, вызванные невралгией тройничного нерва.

В ноябре 2024 года с артистом произошёл серьёзный инцидент. Юрий Николаев потерял сознание, и его срочно госпитализировали. В жёлтой прессе, конечно, сразу же написали, что артист якобы впал в кому, однако на самом деле, как показало медосвидетельствование, он находился в состоянии средней тяжести, к чему привело воспаление лёгких. В начале этого года случилась ещё одна неприятность — артист споткнулся дома и упал, сломал бедренную кость, Юрию потребовалась операция. Ситуация осложнялась тем, что артист был заядлым курильщиком, оттого ему не удавалось восстановить дыхание.

Причиной смерти Николаева стала тяжёлая форма пневмонии, осложнившая хронические болезни лёгких.

Николаев незадолго до смерти говорил, что в целом доволен собой, но считает своё самокопание недостатком.

— Есть во мне большой минус — самокопание, его бы поменьше. Самоанализ необходим, безусловно, но не до такой степени. В целом в своей жизни я б ничего не стал менять, нельзя гневить Всевышнего, — утверждала легенда телевидения.