Вопрос на 300 млн: Кому достанется имущество Юрия Николаева, не оставившего наследников Во вторник, 4 ноября 2025 года, в Москве после десятилетий борьбы с недугом скончался всенародно любимый телеведущий Юрий Николаев. За годы работы на телевидении он сколотил многомиллионное состояние. Кому теперь достанутся квартиры и лимузины ведущего «Утренней почты»? 5 ноября, 06:50 Юрий Николаев. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Во вторник в возрасте 76 лет скончался знаменитый телеведущий Юрий Николаев. Об этом в своём телеграм-канале сообщил Николай Цискаридзе.

— Совсем недавно мы в эфире вместе отмечали профессиональный юбилей человека, который зажёг так много звёзд... И вот только что пришло известие, что его не стало. Как горько! Давайте вместе вспомним. Светлая память, — написал у себя в аккаунте народный артист.

С начала двухтысячных Николаев боролся с онкологией. За это время недуг возвращался несколько раз, но его удавалось купировать. В этот раз уже не удалось.

Жена ведущего «Утренней почты» Элеонора считает, что болезнь могла спровоцировать поездка мужа в Чернобыль — там он выступал для ликвидаторов катастрофы. По словам самого Николаева, один из местных врачей тогда якобы сказал, что эта командировка ему ещё аукнется.

Несмотря на то что решение о похоронах родными ещё, похоже, не принято, на повестке уже встаёт вопрос наследства знаменитого телеведущего. Известно, что у семейной пары детей не было — они занимались воспитанием племянников. По закону имущество артиста должно достаться его супруге.

За свою долгую творческую карьеру Юрий Николаев сумел заработать и был далеко не бедным человеком. Квартира, из которой его экстренно госпитализировали, находится в элитном ЖК на Саввинской набережной — напротив Киевского вокзала.

Жильё с видом на Москву-реку и мост Богдана Хмельницкого занимает площадь почти 200 квадратов и сегодня на рынке стоит около 260 млн рублей. Сказывается как класс жилья, так и место — совсем рядом Новый Арбат, Ружейный переулок, где любят селиться бандиты, бизнесмены, депутаты и высокопоставленные чиновники.

Кроме этого с именем Николаева связана почти стометровая квартира на 1-й Тверской-Ямской улице — это вблизи станции метро Маяковская. Стоимость квадрата в исторической застройке фактически в самом центре Москвы достигает 700 тыс. рублей. Итого это жильё может оцениваться в 65 млн рублей.

Ранее ведущий жил на проспекте Андропова — через дорогу от музея-заповедника «Коломенское». Здесь Николаев занимал двушку площадью всего 44 кв. метра. Сегодня жильё того же размера продаётся на сайтах объявлений за 15 млн рублей. Впрочем, что с этой недвижимостью сейчас — неизвестно. Возможно, артист уже избавился от этой квартиры.

На автомобилях Юрий Николаев тоже никогда не экономил. В 90-х он часто экспериментировал с разными марками и моделями, в его автопарке встречались даже такие экзотические, как американский Oldsmobile, производства одной из старейших автомобильных компаний мира, почившей ещё в 2004 году в результате банкротства.

С нулевых телеведущий устойчиво предпочитал продукцию немецкого производителя Mercedes-Benz — в основном S-класса. Последняя марка в этом ряду S450 стоимостью около 20 млн рублей. Похоже, машина настолько нравилась Николаеву, что вместо продажи он дважды перевешивал на ней номера — от просто красивых на ней однажды появился элитный серии АМР.

Авторы Евгений Кузнецов