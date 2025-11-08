Рэпер Pussykiller оставил продюсера «Трёх дней дождя» без квартиры

Рэпер Pussykiller (настоящее имя — Александр Деменчук) стал причиной серьёзных финансовых потерь продюсера группы «Три дня дождя» Александра Бабурина. По телеграм-канала Mash, организатор концертной деятельности был вынужден продать собственную квартиру, чтобы покрыть образовавшиеся убытки от сотрудничества с музыкантом.

Молодой исполнитель, считающийся кумиром подростковой аудитории, предъявил финансовые претензии к концертному менеджеру. 24-летний артист требует выплаты почти 2 миллионов рублей, включая 750 тысяч за январские выступления и дополнительно 1,3 миллиона за работу в период с апреля по октябрь.

Выступление рэпера. Видео © Telegram / Mash

По свидетельству Бабурина, концертный тур рэпера оказался полным провалом: на мероприятия приходило не более 50 зумеров, а общие убытки превысили 8 миллионов рублей. Столь значительные финансовые потери вынудили организатора реализовать недвижимость для погашения долгов.

Несмотря на подписание в октябре акта, согласно которому Pussykiller признавал задолженность перед менеджером в размере 725 тысяч рублей, впоследствии от имени музыканта поступила официальная претензия с противоположными требованиями.

Бабурин полагает, что за действиями артиста стоит продюсер Дмитрий, ранее работавший с Молодым Платоном, а теперь взявшийся за карьеру Деменчука. По словам Александра, именно этот продюсер настоял на организации двух неудачных турне, приведших к финансовому краху.

В настоящее время конфликт между музыкантами перешёл в правовое поле — обе стороны намерены отстаивать свою позицию в судебном порядке, каждая считает себя обманутой. Продюсер Дмитрий отказался от комментариев по данной ситуации.

