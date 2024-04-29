Студентка отравилась психотропами на концерте Pussykiller в Петербурге 29 апреля, 08:05 Девушка попала в реанимацию после концерта рэпера. Обложка © freepik / bedneyimages

В Санкт-Петербурге первокурсница колледжа парикмахерского дела пошла на концерт рэпера Pussykiller, проходивший в Aurora concert hall, оттуда её увезли в реанимацию с сильным отравлением психотропами. Об этом пишет "Mash на Мойке".

Как рассказала мать 17-летней девушки, она разрешила дочери отправиться на концерт, хотя подозревала, что подобная музыка вызывает вопросы. В клубе студентку нашли в неадекватном виде, её доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали сильное отравление запрещёнными веществами.

Ранее сообщалось, что пятиклассник был доставлен в психбольницу после нападения с ножом на мать в подмосковном Орехово-Зуеве. Драма разыгралась из-за попыток женщины заставить сына учиться. Врачи выясняют, есть ли у ребёнка отклонения.

Авторы Татьяна Миссуми