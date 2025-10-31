«Ореховый бизнес» отца Крида вновь понёс убытки из-за сброса отходов в канализацию
Отец известного исполнителя Егора Крида оказался в центре судебного разбирательства с пензенским водоканалом. Предприятие Николая Булаткина, занимающееся производством ореховой продукции, обвинили в несанкционированном сбросе отходов в систему канализации. Данные появились в картотеке Арбитражного суда Пензенской области.
Согласно документу, компания «Унитрон пром», производящая орехи и пасту, систематически загрязняла центральную систему водоотведения. Суд вынес решение в пользу водоканала, обязав фирму выплатить 40 тысяч рублей.
Для Николая Булаткина и его бизнеса это не первый подобный инцидент. В период 2024–2025 годов с него уже было взыскано более 550 тысяч рублей за аналогичные нарушения и неоплаченные услуги водоснабжения.
