«Ореховый бизнес» отца Крида вновь понёс убытки из-за сброса отходов в канализацию

Отец известного исполнителя Егора Крида оказался в центре судебного разбирательства с пензенским водоканалом. Предприятие Николая Булаткина, занимающееся производством ореховой продукции, обвинили в несанкционированном сбросе отходов в систему канализации. Данные появились в картотеке Арбитражного суда Пензенской области.

Для Николая Булаткина и его бизнеса это не первый подобный инцидент. В период 2024–2025 годов с него уже было взыскано более 550 тысяч рублей за аналогичные нарушения и неоплаченные услуги водоснабжения.