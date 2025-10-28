Суд в Петербурге оштрафовал 18-летнюю певицу Наоко за дискредитацию ВС РФ
Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Уличная исполнительница Диана Логинова, известная под псевдонимом Наоко, была оштрафована Ленинским судом Санкт-Петербурга на сумму 30 тысяч рублей. Причиной стало обвинение в дискредитации армии. Информацию об этом предоставила объединённая пресс-служба судов города.
«Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Диану Логинову за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ)», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что 18-летнюю Диану Логинову уже арестовывали на 13 суток за исполнение песен иноагентов в центре Петербурга. Тогда девушку обвинили в нарушении общественного порядка, однако она отрицала, что мешала прохожим или провоцировала массовое скопление людей. Сегодня стало известно, что Логинова, а также её музыкант Александр Орлов, снова задержаны по той же статье КоАП РФ, но по другому эпизоду.
