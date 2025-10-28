Суд в Петербурге оштрафовал 18-летнюю певицу Наоко за дискредитацию ВС РФ

«Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Диану Логинову за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ)», — говорится в сообщении.