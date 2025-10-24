Сектор Газа
24 октября, 16:33

Прокурор запросил 440 часов обязательных работ для Шлосберга*

Обложка © РИА Новости / Павел Бедняков

Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг* может получить 440 часов обязательных работ по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. О таком наказании попросила суд сторона обвинения, сообщила пресс-служба партии в соцсети.

«Прокурор просит назначить Льву Шлосбергу* 440 часов обязательных работ по делу о «плашках иноагента». Такое наказание для заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* запросила гособвинитель Анна Горячева в ходе судебных прений 24 октября в мировом суде, где проходит 16-е заседание по первому уголовному делу против политика», говорится в тексте.

Напомним, осенью 2024 года в псковской квартире Льва Шлосберга* прошли обыски, которые связаны с его делом о нарушении закона об иноагентах. Также против политика ведётся уголовное расследование на предмет дискредитации ВС РФ. 10 октября суд вернул Шлосберга* под домашний арест.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Татьяна Миссуми
