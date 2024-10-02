Появилось видео обысков у Льва Шлосберга* Замглавы партии «Яблоко» Шлосберг* допрошен после обыска в его доме в Пскове 2 октября, 09:26 Лев Шлосберг*. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг* был вызван на допрос, а в его квартире в Пскове проведены обыски, причиной называется нарушение политиком законодательства об иноагентах. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба партии, а СУ СКР опубликовало видео следственных действий.

Обыски у Шлосберга*. Видео © Телеграм / СУ СК РФ по Псковской области

«У зампреда «Яблока» Льва Шлосберга* в Пскове прошёл обыск сегодня утром. Вероятная причина — якобы нарушение закона об иноагентах. Сейчас политик находится на допросе. С ним работает адвокат», — говорится в тексте.

Как стало известно после допроса, на Шлосберга* завели уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ «Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершённое лицом после его привлечения к административной ответственности». В июле этого года политик привлекался к ответственности за дискредитацию ВС РФ, а также был оштрафован за отсутствие маркировки иноагента.

Напомним, в июне прошлого года Минюст РФ пополнил список иностранных агентов фамилиями документалиста Виталия Манския* и политика Льва Шлосберга*. Тогда же в реестр были включены экономист Сергей Алексашенко* и ещё несколько организаций.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы Татьяна Миссуми