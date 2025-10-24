МВД не нашло дискредитации ВС РФ в словах экс-игрока «Зенита» Клаудиньо

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти не нашло доказательств нарушения законодательства бывшим футболистом «Зенита» Клаудиньо.

Проверка была инициирована после августовского интервью футболиста порталу Flashscore, где он заявил о желании покинуть «Зенит» после начала СВО и дискомфорте в России. Депутат Дмитрий Свищев обратился в Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку высказываниям игрока.

«Видеоматериалов и иных свидетельств публичных высказываний, содержащих признаки дискредитации органов государственной власти или Вооруженных сил РФ, в открытом доступе не обнаружено», — говорится в заключении МВД, его приводит ТАСС.

Опросить самого Клаудиньо не удалось, поскольку он играет в катарском «Аль-Садде». Фактов противоправных деяний на территории Петербурга и Ленобласти не зафиксировано.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 по 2024 год, трижды становился чемпионом России. В 2023 году получил российское гражданство.