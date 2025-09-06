Мессенджер MAX
6 сентября, 11:11

«Я был очень удивлён»: Клаудиньо пояснил за слова о России

Клаудиньо: Никогда не говорил плохого о России, очень люблю её и уважаю

Обложка © ТАСС / ФК «Зенит» / Вячеслав Евдокимов

Бывший футболист «Зенита» бразилец Клаудиньо опроверг информацию о своём желании уйти из клуба из-за начала СВО, заявив, что его неправильно поняли. Об этом он рассказал в письме для «Спорт-Экспресс».

«Я был очень удивлён последствиями этого интервью и тем, что хотят провести расследование. Никогда не говорил ничего плохого о России. Напротив, глубоко уважаю и люблю эту страну. Провёл там замечательные годы и у меня остались только хорошие воспоминания о «Зените» и обо всех людях, с которыми общался. Русские всегда очень мне помогали», заявил спортсмен.

Футболист подчеркнул, что всегда уважал Россию и не имел намерения её критиковать. Он пояснил, что его беспокоило состояние друзей на Украине, но решение покинуть «Зенит» никогда не связывалось с политическими обстоятельствами. Клаудиньо также выразил мнение, что исключение российских клубов из международных турниров является несправедливым, поскольку игроки не несут ответственности за политику, а спорт должен быть вне её.

«Ещё денег содрать надо»: Олимпийский чемпион Тихонов возмутился словам Клаудинью о России и СВО
Напомним, 22 января Клаудиньо ушёл из «Зенита» в катарский «Аль-Садд». В интервью для издания Flashscore он говорил, что хотел покинуть петербургский клуб после начала СВО на Украине, но ему якобы не давали этого сделать. Также он говорил о «тяжёлой атмосфере» в стране после старта спецоперации. Другой бразильский футболист Жоаозиньо раскритиковал его слова, заявив, что Клаудиньо нашёл удобный повод для трансфера. Словами экс-игрока «Зенита» заинтересовались в прокуратуре.

