«Я был очень удивлён»: Клаудиньо пояснил за слова о России

Бывший футболист «Зенита» бразилец Клаудиньо опроверг информацию о своём желании уйти из клуба из-за начала СВО, заявив, что его неправильно поняли. Об этом он рассказал в письме для «Спорт-Экспресс».

«Я был очень удивлён последствиями этого интервью и тем, что хотят провести расследование. Никогда не говорил ничего плохого о России. Напротив, глубоко уважаю и люблю эту страну. Провёл там замечательные годы и у меня остались только хорошие воспоминания о «Зените» и обо всех людях, с которыми общался. Русские всегда очень мне помогали», — заявил спортсмен.

Футболист подчеркнул, что всегда уважал Россию и не имел намерения её критиковать. Он пояснил, что его беспокоило состояние друзей на Украине, но решение покинуть «Зенит» никогда не связывалось с политическими обстоятельствами. Клаудиньо также выразил мнение, что исключение российских клубов из международных турниров является несправедливым, поскольку игроки не несут ответственности за политику, а спорт должен быть вне её.