28 октября, 08:33

Уличную певицу Наоко повторно задержали на выходе из спецприёмника

Обложка © fontanka.ru

Уличная певица Диана Логинова (Наоко), а также музыкант Александр Орлов, ранее арестованные за организацию несогласованного мероприятия, снова задержаны по той же статье КоАП РФ. Об этом сообщил источник в оперативных службах региона.

«Оба задержаны по другому эпизоду по статье 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка), но в этом же районе», – сказал собеседник РИА «Новости».

Ранее Life.ru сообщал, что Диану Логинову уже арестовывали на 13 суток за исполнение песен иноагентов в центре Петербурга. Тогда девушку обвинили в нарушении общественного порядка, однако она отрицала, что мешала прохожим или провоцировала массовое скопление людей. Позднее стало известно, что 18-летней уличной певице из Санкт-Петербурга предстоит два судебных разбирательства.

