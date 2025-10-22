Екатеринбургский музыкант Женька Радость обжалует арест за дискредитацию ВС России

В Екатеринбурге певец Евгений Михайлов, известный как Женька Радость, обжалует арест за дискредитацию Вооружённых сил России и мелкое хулиганство после выступления в поддержку 18-летней певицы Дианы Логиновой. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Фёдор Акчермышев.

«Будем обжаловать, однако такое решение было ожидаемо», — сказал он.

Верх-Исетский суд признал Михайлова виновным в административных правонарушениях и назначил ему 14 суток ареста. 21 октября музыкант исполнял песни Noize MC* и Монеточки* в центре Екатеринбурга, видео своих выступлений он публиковал в социальных сетях.

Ранее стало известно, что 18-летней уличной певице из Санкт-Петербурга Диане Логиновой, выступающей под псевдонимом Наоко, предстоит два судебных разбирательства. Полиция составила второй протокол в отношении девушки по статье о дискредитации армии, связанный с её публичными выступлениями.

