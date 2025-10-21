В Екатеринбурге уличного музыканта задержали за мат в песне

Уличный музыкант Женька Радость (настоящее имя — Евгений Михайлов) был задержан в центре Екатеринбурга за исполнение песни с нецензурной лексикой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации адвоката Фёдора Акчермышева, музыкант был задержан за мелкое хулиганство, поскольку в песне содержался мат, исполненный в общественном месте. Суд по делу Женьки Радости состоится в Верх-Исетском районном суде в среду. В случае признания его виновным, музыканту может грозить штраф или арест до 15 суток.

Ранее в Санкт-Петерурге арестовали двух уличных певцов за исполнение песен иноагентов. Кроме того, организация их уличных выступлений не была согласована. Артисты получили по 12 и 13 суток ареста.