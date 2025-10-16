Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 17:39

В Петербурге арестовали ещё двоих музыкантов за исполнение песен иноагентов

Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Двое музыкантов группы Stoptime были приговорены к административному аресту за организацию несогласованного уличного выступления в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Дзержинский районный суд назначил барабанщику Владиславу Леонтьеву 13 суток ареста, а гитаристу Александру Орлову — 12 суток административного заключения. Инцидент произошёл 11 октября в центре Северной столицы, где музыканты вместе с вокалисткой Дианой Логиновой организовали спонтанный концерт, собравший около 70 человек. В ходе выступления использовались гитара и барабаны, а также исполнялись композиции артистов, признанных в России иностранными агентами.

«Не должен был приходить»: Отец Macan опроверг неявку сына в военкомат
«Не должен был приходить»: Отец Macan опроверг неявку сына в военкомат

Ранее сообщалось, что у Думской башни собираются запретить выступления уличных музыкантов. Причиной этому стали жалобы о помехе занятиям в расположенной там музыкальной школе имени Римского-Корсакова.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar