В Петербурге арестовали ещё двоих музыкантов за исполнение песен иноагентов

Двое музыкантов группы Stoptime были приговорены к административному аресту за организацию несогласованного уличного выступления в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Дзержинский районный суд назначил барабанщику Владиславу Леонтьеву 13 суток ареста, а гитаристу Александру Орлову — 12 суток административного заключения. Инцидент произошёл 11 октября в центре Северной столицы, где музыканты вместе с вокалисткой Дианой Логиновой организовали спонтанный концерт, собравший около 70 человек. В ходе выступления использовались гитара и барабаны, а также исполнялись композиции артистов, признанных в России иностранными агентами.

Ранее сообщалось, что у Думской башни собираются запретить выступления уличных музыкантов. Причиной этому стали жалобы о помехе занятиям в расположенной там музыкальной школе имени Римского-Корсакова.