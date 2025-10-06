Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
6 октября, 14:09

Уличных музыкантов у Думской башни разгонят ради школы имени Римского-Корсакова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Myskina6

Власти планируют запретить выступления уличных музыкантов у Думской башни из-за жалоб о помехе занятиям в расположенной там музыкальной школе имени Римского-Корсакова. Об этом у себя в Телеграм-канале сообщил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VII созыва Андрей Рябоконь.

«Рад сообщить, что мое вмешательство в ситуацию с фактической парализацией работы музыкальной школы на Думской улице, 3 уже принесло результат. Администрация Центрального района пошла навстречу и подготовила проект распоряжения, согласно которому: исключается точка для выступлений «напротив Думской ул., д. 1-3, литера А»; исключается ещё одно мешающее «музыкальное место» — «Думская ул., д. 4 со стороны ул. Ломоносова», — написал депутат петербургского ЗакСа.

В документе представлен обновлённый перечень разрешённых мест для выступлений, из которого исключили точку рядом с бывшим зданием городской думы. Депутат заметил, что после введения запрета занятия в одной из старейших и крупнейших музыкальных школ смогут проходить в нормальном режиме, без постороннего шума.

Ранее Life.ru рассказывал, что в школах ХМАО запретили носить хиджабы и никабы. Соответствующие изменения уже были внесены в регламент всех 303 образовательных учреждений региона. Запрет также распраняется на головные уборы — шапки и платки.

