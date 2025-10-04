Осень зовёт в театр: Самые яркие культурные события октября в Москве, Петербурге и не только

Октябрь обещает стать одним из самых насыщенных месяцев года: зрителей ждут премьеры спектаклей, концерты при свечах, иммерсивные постановки и фестивали. Собрали главные события осени, которые стоит внести в свой культурный календарь.

Спектакль Нины Чусовой «Маленький принц». Фото © Предоставлено Life.ru

В Москве месяц начнётся с мощного театрального и музыкального марафона. Проект Lumisfera представит программу «Русская душа и 5000 свечей» в Театре им. Вл. Маяковского, а спектакль Нины Чусовой «Маленький принц» погрузит зрителей в атмосферу философского путешествия по мирам Антуана де Сент-Экзюпери.

Спектакль «Сделка». Фото © Предоставлено Life.ru

Театр им. А.С. Пушкина отметит 75-летие постановкой «И будет театр!..». Осенью 1950 года на здании особняка по адресу Тверской бульвар, 23, где раньше располагался Камерный театр, появилось новое название, которое с успехом используется и по сей день. Также покажет драму «Сделка» по мотивам пьесы Фридриха Дюрренматта. Музыкальную афишу продолжит концерт «Равель, Щедрин, Рахманинов» в Большом зале Консерватории, где выступят Абисал и Валерий Гергиевы.

Равель, Щедрин, Рахманинов в Большом зале Консерватории им. Чайковского. Фото © Предоставлено Life.ru

23 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, в котором сконцентрирована энергия музыки трех гениальных композиторов ХХ века – Мориса Равеля, Сергея Рахманинова и Родиона Щедрина. Сочетание этих имен рождает ассоциации с образом Майи Плисецкой – несравненной исполнительницы «Болеро» Равеля и хореографических миниатюр на музыку Рахманинова, музы Щедрина, любовью к которой были вдохновлены многие сочинения композитора.

Спектакль «Восточный экспресс». Фото © Предоставлено Life.ru

Не менее впечатляющей обещает стать постановка «Восточный экспресс» в Театре им. Ермоловой — детектив с участием Олеси Судзиловской и Игоря Миркурбанова. Постановка Никиты Вершинина с припиской «для всех любителей настоящих детективов» — а это сразу дает спектаклю сто очков вперед, ведь нас ждет загадочное расследование, тайны, интриги.

Концерт «Шопен. Импульс света». Фото © Предоставлено Life.ru

Для любителей камерных концертов — «Шопен. Импульс света» в Доме музыки, где под мерцание свечей прозвучат лучшие произведения великого композитора в исполнении Станислава Чигадаева. Эта музыка, по-настоящему великая, будет понятна любому сердцу, готовому слушать и открываться навстречу сильным чувствам. А декорации Театрального зала и мерцание свечей создадут идеальную атмосферу для восприятия его музыки во всей полноте и глубине.

Гастроли Анны Музыченко в Москве. Фото © Предоставлено Life.ru

Кроме того, в Центральном Доме им. Яблочкиной актёра состоятся гастроли Анны Музыченко. 19 октября зрители смогут увидеть семейный спектакль «Красная шапочка», где знаменитая сказка оживает в новом, ироничном ключе. Смелая героиня и коварный Волк попадают в современные реалии, а зрители становятся частью интерактивных сцен. 23 и 24 октября состоятся премьерные показы комедии «Bathroom» («Ванная комната»).

XXIX Международный фестиваль театральных искусств имени Ф.М. Достоевского. Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой XXIX Международный фестиваль театральных искусств имени Ф.М. Достоевского

С 31 октября по 4 ноября В Великом Новгороде и Старой Руссе пройдёт XXIX Международный фестиваль театральных искусств имени Ф.М. Достоевского. Зрителей со всей России ждет большой смотр российских и зарубежных постановок, созданных на основе произведений классической русской литературы. Также в программе выставки, мастер-классы и паблик-токи от известных деятелей культуры.

Гастроли спектаклей коллектива «Заячий стон». Фото © Предоставлено Life.ru

Северная столица тоже не останется в стороне: в Санкт-Петербурге выступит коллектив «Заячий стон», который представит два спектакля — сатирическую «Комедию о театре» и вдохновляющую постановку «Маршрут перестроен». Целых два дня юмора, смеха, иронии и забавных музыкальных зарисовок — это как раз то, чего не хватает холодной осенней порой. Не время хандрить, «Заячий стон» позаботится о вашем настроении.