Эти 6 цветов осени 2025 не только сделают вас стильной, но и притянут деньги и удачу

Осень 2025 года удивляет: мировые дизайнеры словно сговорились и вытащили на подиумы такую палитру, что даже самые консервативные модницы хватаются за смелые оттенки. Мы изучили все главные показы моды, прогнозы института Pantone, пообщались со стилистами и даже заглянули в астрологические прогнозы. Результат? Этой осенью можно убить сразу двух зайцев: выглядеть так, будто только что сошли с обложки журнала, и при этом носить цвета, которые, по мнению экспертов по энергетике, работают как настоящие магниты для удачи и денег. Звучит фантастически? А вот и нет.

«Шоколадный мусс»: цвет года, который одевает всех

Цвета, которые привлекают богатство осенью 2025 года: тренды сезона.

Институт Pantone выбрал цветом 2025 года Mocha Mousse — тёплый оттенок коричневого, который отсылает к классике 1970-х годов. Стилисты в один голос твердят: если купите только одну вещь этой осенью, пусть это будет что-то шоколадное. Почему именно коричневый стал фаворитом? Да потому что он работает как швейцарские часы: сочетается абсолютно со всем, подходит любому цветотипу и делает образ дороже без всяких усилий. Эксперты называют его трендовым оттенком текущего сезона, подчёркивая, что он подходит как для повседневных образов, так и для более изысканных сочетаний.

А с точки зрения энергетики коричневый цвет считается символом устойчивости и надёжной основы, связывает с материальной реальностью. Носите его для привлечения стабильного дохода — не взрывных миллионов, а спокойных, предсказуемых денег, которые приходят регулярно. Идеально для тех, кто устал от финансовых качелей и хочет просто знать, что зарплата придёт вовремя, а премия не пройдёт мимо.

Глубокий фиолетовый: загадка, которая возвращается

Какие оттенки носить осенью 2025: гид по модным цветам.

После долгого перерыва фиолетовый триумфально вернулся в осенне-зимние коллекции, появившись на подиумах Нью-Йорка, Лондона, Милана и Парижа. От тёмного баклажанного до нежного лилового — вся гамма фиолетового захватила модные дома. Этот цвет придаёт образам нотки загадочности и утончённости. Дизайнеры показывают его чаще всего в монохромных образах: фиолетовое платье, фиолетовое пальто, фиолетовые аксессуары — никаких компромиссов. Если боитесь перебора, начните с аксессуаров: сумка цвета луговой фиалки или шарф розово-фиолетового оттенка уже заявят о вашей осведомлённости в трендах. А астрологи добавляют: фиолетовый цвет несёт энергию мудрости и удачи, особенно хорошо работает по четвергам. Надели фиолетовый свитер в день Юпитера? Ждите приятных сюрпризов и важных решений, которые примут в вашу пользу.

Зелёная палитра: от «оливок» до «изумрудов»

«Шоколадный мусс» и зелёный: самые модные цвета осени 2025.

Стилисты в первую очередь советуют носить пальто зелёных оттенков, таких как оливковый и эвкалиптовый. Но это только начало! На подиумах появились мятный от Tory Burch и McQueen, салатовый от Prada, Gucci и Hermès, изумрудный электрик от Tom Ford. Зелёный цвет осенью 2025 года — это не просто тренд, это целая революция. Ещё год назад мы бы посмотрели косо на человека в салатовом пальто, а теперь это писк моды. Сочетайте зелёный с нейтральными оттенками земли или дерзко миксуйте с фиолетовым — второй вариант для смелых, но результат того стоит. С точки зрения привлечения богатства зелёный традиционно считается цветом денег и роста. Изумрудный и нефритовый особенно хороши для новых начинаний и бизнеса. Собираетесь на важные переговоры или планируете запустить проект? Зелёное платье или костюм станут вашим тайным оружием.

Синие оттенки: от «полуночи» до «неба»

Магические цвета осени 2025: мода и привлечение удачи.

В тренде сразу несколько направлений: глубокий синий «полночь», мышиный серо-синий, черничный и иссиня-чёрный. Среди ключевых цветов сезона выделяется насыщенный синий Lyons Blue. Синяя гамма этой осенью звучит благородно и дорого, особенно в верхней одежде и аксессуарах. Черничное платье на показе вернувшейся Беллы Хадид произвело фурор, а дизайнеры один за другим выпускают коллекции, где синий занимает главные позиции. Если раньше синий казался скучным и офисным, то сейчас он играет новыми красками: глубокий полуночный делает силуэт стройнее и добавляет статусности, а небесно-синий освежает и молодит. Энергетически синий цвет связан с общением и личными отношениями, помогает привлекать верных друзей и союзников. Только не переборщите: слишком много синего может привлечь не только друзей, но и конкурентов.

Красные и бордовые: страсть, которая греет

Модная палитра, осень 2025: от зелёного до бордового.

Красно-фиолетовую гамму носят в розово-фиолетовом оттенке, цвете розовой жвачки и луговой фиалки, а среди ключевых цветов сезона присутствует глубокий красный Winterberry. Благородный оттенок бургунди, актуальный ещё осенью 2024 года, вновь называют одним из самых модных цветов осени–зимы 2025. Бордовый легче стилизовать, чем чистый красный: он гармонирует с пастельными, яркими и классическими тёмными тонами, отлично подходит для монохромных образов. Красные оттенки этой осенью звучат насыщенно, но без агрессии — это не кричащий алый, а глубокий винный, благородный бургунди. Такие цвета ассоциируются с силой, статусом и уверенностью, помогают привлечь не просто деньги, а карьерный рост и признание. Наденьте бордовое пальто на важную встречу — и почувствуете, как меняется отношение окружающих.

Нейтральные с изюминкой: «бежевый йогурт» и металлик

Цвета удачи и богатства в одежде осенью 2025 года.

Стилисты предлагают обратить внимание на йогуртово-розовый оттенок и рекомендуют сочетать шоколадные вещи с нежно-розовыми, создавая сложные многослойные образы. Нюдовые и пастельные оттенки обычно ассоциируются с весной, но дизайнеры неожиданно оставили нам нежные тона на осень: пудрово-розовый, лавандовый, мятный. Карамельное пальто можно дополнить изумрудным шарфом и терракотовой сумкой — получится образ, который работает и днём, и вечером. Отдельная история — металлические оттенки: серебро и золото. Они символизируют элемент металла, который в 2025 году означает ресурсы и поддержку. Серебряная втирка на ногтях, золотые аксессуары или одежда с металлическим блеском благоприятно влияют на привлечение финансов и новых перспектив. Серебро усиливает интуицию и помогает видеть скрытые возможности, а золото остаётся символом успешного и благополучного образа.