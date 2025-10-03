Сотни школ в российском регионе запретили ношение никабов и хиджабов
URA.ru: В ХМАО введён запрет на ношение хиджабов и никабов в школах
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic
В школах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) вступил в силу запрет на ношение хиджабов и никабов. Об этом, ссылаясь на департамент образования региона, сообщает информационное агентство URA.ru. Все учебные заведения округа уже внесли необходимые изменения во внутренние правила.
В 303 школах автономного округа, опираясь на мнение родительских комитетов и общественности, было принято решение о запрете ношения головных уборов. Запрет распространяется не только на хиджабы, но и на другие виды головных уборов, такие как платки и шапки.
Родители будущих учеников обязаны ознакомиться с этими правилами до зачисления ребёнка в школу. Если родители не согласны с установленными нормами, им предлагается рассмотреть возможность домашнего обучения, сообщили представители администрации.
ХМАО стал вторым регионом в России, где введён подобный запрет. Ранее аналогичное ограничение на ношение никабов и хиджабов было введено во Владимирской области.
Напомним, во Владимирской области власти запретили школьникам появляться в учебных заведениях в хиджабах и никабах. Соответствующий указ утвердило Министерство образования и молодёжной политики региона. В чём разница между никабом и хиджабом, ранее писал Life.ru. Тем временем группа депутатов ГД решила добиваться отмены запрета на хиджабы и никабы во владимирских школах.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.