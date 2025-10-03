Сотни школ в российском регионе запретили ношение никабов и хиджабов

В школах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) вступил в силу запрет на ношение хиджабов и никабов. Об этом, ссылаясь на департамент образования региона, сообщает информационное агентство URA.ru. Все учебные заведения округа уже внесли необходимые изменения во внутренние правила.

В 303 школах автономного округа, опираясь на мнение родительских комитетов и общественности, было принято решение о запрете ношения головных уборов. Запрет распространяется не только на хиджабы, но и на другие виды головных уборов, такие как платки и шапки.

Родители будущих учеников обязаны ознакомиться с этими правилами до зачисления ребёнка в школу. Если родители не согласны с установленными нормами, им предлагается рассмотреть возможность домашнего обучения, сообщили представители администрации.

ХМАО стал вторым регионом в России, где введён подобный запрет. Ранее аналогичное ограничение на ношение никабов и хиджабов было введено во Владимирской области.