Певицу, исполнявшую в центре Петербурга песни иноагентов, арестовали на 13 суток

Суд Санкт-Петербурга приговорил к аресту на 13 суток 18-летнюю певицу Диану Логинову (выступает под псевдонимом Наоко) после исполнения в центре города запрещённых песен иноагентов. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

В отношении певицы был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.2.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Данная статья квалифицирует действия, связанные с организацией массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, которое привело к нарушению общественного порядка.

В ходе судебного разбирательства Логинова подтвердила факт исполнения музыкального произведения в обозначенном месте. Вместе с тем, она категорически отрицала свою причастность к организации массового скопления граждан, а также создание каких-либо препятствий для передвижения людей, включая доступ к метрополитену и пешеходным переходам. Логинова также отметила отсутствие каких-либо жалоб со стороны граждан. Сторона защиты ходатайствовала о прекращении производства по делу.

Как сообщал Life.ru, Диану Логинову задержали накануне. В августе девушку также задерживали из-за исполнения песен на улице.