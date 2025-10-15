В офисе «Питер FM» задержали иностранца, кричавшего антивоенные лозунги

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали гражданина Казахстана, который ворвался в офис радиостанции «Питер FM» с антивоенными выкриками. Об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, 52-летний иностранец прибыл в Россию в конце августа и проживал в местном хостеле, В офисе радиостанции мужчина нарушал рабочий процесс, выкрикивая лозунги. После задержания полиция составила в отношении туриста протокол о мелком хулиганстве, однако уголовное дело возбуждено не было.

Ранее группа неизвестных лиц совершила нападение на синагогу в киевском районе Оболонь, применив перцовый баллончик против представителя еврейской общины. Несколько молодых людей демонстрировали нацистские приветствия у входа в здание, а когда к ним приблизился член общины, распылили в его сторону химическое вещество. Нападавшие скрылись с места происшествия.