Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 10:23

В офисе «Питер FM» задержали иностранца, кричавшего антивоенные лозунги

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали гражданина Казахстана, который ворвался в офис радиостанции «Питер FM» с антивоенными выкриками. Об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, 52-летний иностранец прибыл в Россию в конце августа и проживал в местном хостеле, В офисе радиостанции мужчина нарушал рабочий процесс, выкрикивая лозунги. После задержания полиция составила в отношении туриста протокол о мелком хулиганстве, однако уголовное дело возбуждено не было.

Россиянин в пьяном угаре пытался ворваться с ножом к беременной соседке
Россиянин в пьяном угаре пытался ворваться с ножом к беременной соседке

Ранее группа неизвестных лиц совершила нападение на синагогу в киевском районе Оболонь, применив перцовый баллончик против представителя еврейской общины. Несколько молодых людей демонстрировали нацистские приветствия у входа в здание, а когда к ним приблизился член общины, распылили в его сторону химическое вещество. Нападавшие скрылись с места происшествия.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar