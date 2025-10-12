Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 17:03

Неизвестные устроили провокацию с нацистскими лозунгами у синагоги в Киеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /emkaplin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /emkaplin

Группа неизвестных лиц совершила нападение на синагогу в Оболонском районе Киева, применив против представителя религиозной общины перцовый баллончик. Информацию передаёт пресс-служба украинской полиции.

По предварительным данным правоохранительных органов, несколько молодых людей демонстративно показывали нацистские приветствия возле входа в сооружение. Когда к группе подошёл представитель еврейской общины, злоумышленники распылили в его сторону химическое вещество из газового баллончика. После нападения все участники инцидента скрылись с места происшествия.

В настоящее время полиция устанавливает личности всех причастных к нападению лиц. Следователи проводят комплекс оперативных мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Москвича арестовали на 10 суток за «Чёрное солнце» нацистов на локте
Москвича арестовали на 10 суток за «Чёрное солнце» нацистов на локте

Ранее в немецком городе Фленсбург очевидцы засняли на витрине объявление о запрете заходить в магазин лицам еврейской наружности. На листке было указано, что это не проявление антисемитизма, просто владелец заведения «терпеть» не мог евреев. Активисты обратились к правоохранителям

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar