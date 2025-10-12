Неизвестные устроили провокацию с нацистскими лозунгами у синагоги в Киеве

Группа неизвестных лиц совершила нападение на синагогу в Оболонском районе Киева, применив против представителя религиозной общины перцовый баллончик. Информацию передаёт пресс-служба украинской полиции.

По предварительным данным правоохранительных органов, несколько молодых людей демонстративно показывали нацистские приветствия возле входа в сооружение. Когда к группе подошёл представитель еврейской общины, злоумышленники распылили в его сторону химическое вещество из газового баллончика. После нападения все участники инцидента скрылись с места происшествия.

В настоящее время полиция устанавливает личности всех причастных к нападению лиц. Следователи проводят комплекс оперативных мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в немецком городе Фленсбург очевидцы засняли на витрине объявление о запрете заходить в магазин лицам еврейской наружности. На листке было указано, что это не проявление антисемитизма, просто владелец заведения «терпеть» не мог евреев. Активисты обратились к правоохранителям