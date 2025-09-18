Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 14:55

«Евреям вход воспрещён!» Немецкий магазин повесил на двери антисемитскую табличку

NDR: В Германии на витрине магазина повесили табличку о запрете евреям входить

Обложка © Х / zeevrosenberg

Обложка © Х / zeevrosenberg

В немецком городе Фленсбург очевидцы засняли на витрине объявление о запрете заходить в магазин лицам еврейской наружности. Как сообщило немецкое радио NDR, активисты уже обратились к правоохранителям с просьбой проверить владельца заведения. Ведётся расследование.

«Евреям вход воспрещён! Ничего личного, никакого антисемитизма, просто терпеть вас не могу», — сказано на антисемитском плакате.

Немецкий курорт оказался в центре скандала из-за фото нацистской эпохи
Немецкий курорт оказался в центре скандала из-за фото нацистской эпохи

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц осудил критику в адрес Израиля, которая якобы используется как прикрытие для проявлений антисемитизма. Мерц подчеркнул, что без евреев в стране не может быть благополучного будущего.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Германия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar