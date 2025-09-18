«Евреям вход воспрещён!» Немецкий магазин повесил на двери антисемитскую табличку

В немецком городе Фленсбург очевидцы засняли на витрине объявление о запрете заходить в магазин лицам еврейской наружности. Как сообщило немецкое радио NDR, активисты уже обратились к правоохранителям с просьбой проверить владельца заведения. Ведётся расследование.

«Евреям вход воспрещён! Ничего личного, никакого антисемитизма, просто терпеть вас не могу», — сказано на антисемитском плакате.