«Евреям вход воспрещён!» Немецкий магазин повесил на двери антисемитскую табличку
NDR: В Германии на витрине магазина повесили табличку о запрете евреям входить
Обложка © Х / zeevrosenberg
В немецком городе Фленсбург очевидцы засняли на витрине объявление о запрете заходить в магазин лицам еврейской наружности. Как сообщило немецкое радио NDR, активисты уже обратились к правоохранителям с просьбой проверить владельца заведения. Ведётся расследование.
«Евреям вход воспрещён! Ничего личного, никакого антисемитизма, просто терпеть вас не могу», — сказано на антисемитском плакате.
Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц осудил критику в адрес Израиля, которая якобы используется как прикрытие для проявлений антисемитизма. Мерц подчеркнул, что без евреев в стране не может быть благополучного будущего.