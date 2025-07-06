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6 июля, 20:47

Немецкий курорт оказался в центре скандала из-за фото нацистской эпохи

Bild: Курорт Бинц вызвал скандал публикацией снимка времён Третьего рейха

Курорт Бинц в 2010 году. Обложка © Wikipedia

Курорт Бинц в 2010 году. Обложка © Wikipedia

Официальный аккаунт популярного немецкого курорта Бинц, расположенного на острове Рюген, опубликовал в социальных сетях фотографию, датируемую 1938 годом, что вызвало шквал критики. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«Чёрно-белая фотография датируется 1938 годом, то есть она была сделана в то время, когда многочисленные владельцы еврейских курортов в Бинце были насильственно экспроприированы. В ноябрьских погромах всего несколько месяцев спустя тысячи евреев по всей Германии лишились избирательных прав, были ограблены и убиты», — говорится в материале издания.

Редакция обратилась к администрации курорта за разъяснениями. Представитель администрации заявил, что публикация снимка была ошибкой.

«Этот пост — ужасная и прискорбная ошибка. Нам очень, очень жаль — мы глубоко сожалеем. Разумеется, мы немедленно удалили публикацию», — цитирует издание слова представителя курорта.

Отмечается, что в последнее время на острове Рюген наблюдается рост интереса к изучению нацистского прошлого.

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Антон Голыбин
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