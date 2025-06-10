На Украине опубликовали видео с вернувшимися из плена военными, которые, выходя из автобуса, салютуют, вскидывая правую руку вверх под возгласы «Слава Украине!»*.

Украинские военные действительно часто демонстрируют свои фашистские наклонности. Недавно появились шокирующие свидетельства о систематических издевательствах ВСУ над российскими военнопленными: применяются пытки на электрическом стуле, удушение мокрой тканью, а также изощрённые избиения и электрошок. По словам одного из пленных, многие из украинских бойцов — открытые нацисты, которые признаются в любви Гитлеру.