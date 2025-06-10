Украинские военные начали зиговать после возвращения из плена
На Украине опубликовали видео с зигующими военными, вернувшимися по обмену
Обложка © «Политика страны»
На Украине опубликовали видео с вернувшимися из плена военными, которые, выходя из автобуса, салютуют, вскидывая правую руку вверх под возгласы «Слава Украине!»*.
Власти Украины опубликовали видео с зигующими военными. Видео © «Политика страны»
Украинские военные действительно часто демонстрируют свои фашистские наклонности. Недавно появились шокирующие свидетельства о систематических издевательствах ВСУ над российскими военнопленными: применяются пытки на электрическом стуле, удушение мокрой тканью, а также изощрённые избиения и электрошок. По словам одного из пленных, многие из украинских бойцов — открытые нацисты, которые признаются в любви Гитлеру.
Напомним, что первый этап обмена молодыми военнопленными с Украиной состоялся накануне. Стороны обменялись молодыми военнопленными, точное число не называлось. Наши военнослужащие выразили признательность всем, кто помогал с их освобождением и в тот же день прилетели в Москву. А сегодня вторая группа российских военных, тяжелораненых и тяжелобольных, вернулась из украинского плена.
* Фраза внесена в перечень атрибутики запрещённых в РФ организаций