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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 июня, 19:00

Украинские военные начали зиговать после возвращения из плена

На Украине опубликовали видео с зигующими военными, вернувшимися по обмену

Обложка © «Политика страны»

Обложка © «Политика страны»

На Украине опубликовали видео с вернувшимися из плена военными, которые, выходя из автобуса, салютуют, вскидывая правую руку вверх под возгласы «Слава Украине!»*.

Власти Украины опубликовали видео с зигующими военными. Видео © «Политика страны»

Украинские военные действительно часто демонстрируют свои фашистские наклонности. Недавно появились шокирующие свидетельства о систематических издевательствах ВСУ над российскими военнопленными: применяются пытки на электрическом стуле, удушение мокрой тканью, а также изощрённые избиения и электрошок. По словам одного из пленных, многие из украинских бойцов — открытые нацисты, которые признаются в любви Гитлеру.

Зеленский заявил об обмене тяжелобольными пленными и анонсировал третий этап
Зеленский заявил об обмене тяжелобольными пленными и анонсировал третий этап

Напомним, что первый этап обмена молодыми военнопленными с Украиной состоялся накануне. Стороны обменялись молодыми военнопленными, точное число не называлось. Наши военнослужащие выразили признательность всем, кто помогал с их освобождением и в тот же день прилетели в Москву. А сегодня вторая группа российских военных, тяжелораненых и тяжелобольных, вернулась из украинского плена.

* Фраза внесена в перечень атрибутики запрещённых в РФ организаций

Александра Мышляева
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