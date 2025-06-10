Вторая группа российских военных вернулась из украинского плена
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Россия и Украина провели вторую часть обмена военнопленными в рамках договорённостей, достигнутых 2 июня в Стамбуле. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«10 июня в соответствии с российско-украинскими договорённостями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — сказали там.
Напомним, что первый этап масштабного обмена пленными состоялся 9 июня. РФ и Украина обменялись молодыми (до 25 лет) военнослужащими. В МО РФ не уточняли, сколько именно военных вернулись домой, но отметили, что Киев получил такое же количество пленных. Тем временем вопрос с обменом телами военных остаётся в подвешенном состоянии. Так, Киев не забирает готовые к передаче останки, которые стоят на границе в Брянской области в фурах-холодильниках с 7 июня.