ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 14:08

Вторая группа российских военных вернулась из украинского плена

Обложка © ТАСС

Обложка © ТАСС

Россия и Украина провели вторую часть обмена военнопленными в рамках договорённостей, достигнутых 2 июня в Стамбуле. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«10 июня в соответствии с российско-украинскими договорённостями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — сказали там.

Пленный боец ВСУ не стал возвращаться на Украину по обмену из страха
Пленный боец ВСУ не стал возвращаться на Украину по обмену из страха

Напомним, что первый этап масштабного обмена пленными состоялся 9 июня. РФ и Украина обменялись молодыми (до 25 лет) военнослужащими. В МО РФ не уточняли, сколько именно военных вернулись домой, но отметили, что Киев получил такое же количество пленных. Тем временем вопрос с обменом телами военных остаётся в подвешенном состоянии. Так, Киев не забирает готовые к передаче останки, которые стоят на границе в Брянской области в фурах-холодильниках с 7 июня.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Переговоры в Стамбуле
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar