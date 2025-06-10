Зеленский заявил об обмене тяжелобольными пленными и анонсировал третий этап
Возвращение пленных бойцов ВСУ. Обложка © УНИАН
Владимир Зеленский заявил, что в рамках второго этапа обмена военнопленными между Россией и Украиной стороны обменялись тяжелоранеными военнослужащими. Также он анонсировал третий этап.
«Продолжаем возвращение наших людей, о котором договорились в Стамбуле. Сегодня — первый этап возвращения из российского плена наших тяжелораненых и раненых воинов. Все они нуждаются в немедленной медицинской помощи. Это важный гуманитарный акт», — приводит слова киевского главаря УНИАН.
Напомним, что первый этап обмена молодыми военнопленными с Украиной состоялся накануне. Стороны обменялись молодыми военнопленными, точное число не называлось. Наши военнослужащие выразили признательность всем, кто помогал с их освобождением и в тот же день прилетели в Москву.
Как сообщал Life.ru, 2 июня состоялся второй раунд стамбульских переговоров. На них Россия и Украина условились о крупнейшем обмене тяжелобольными, тяжелоранеными и молодыми военнопленными (18-25 лет) по формуле «всех на всех». Life.ru публиковал полное заявление Владимира Мединского по результатам переговоров. Позже стало известно, что глава российской делегации встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым перед официальным началом переговоров.