Зеленский заявил об обмене тяжелобольными пленными и анонсировал третий этап

Владимир Зеленский заявил, что в рамках второго этапа обмена военнопленными между Россией и Украиной стороны обменялись тяжелоранеными военнослужащими. Также он анонсировал третий этап.

«Продолжаем возвращение наших людей, о котором договорились в Стамбуле. Сегодня — первый этап возвращения из российского плена наших тяжелораненых и раненых воинов. Все они нуждаются в немедленной медицинской помощи. Это важный гуманитарный акт», — приводит слова киевского главаря УНИАН.