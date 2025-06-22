В Госдуме увидели страшный символизм в ударах США по Ирану ночью 22 июня

Приняв решение об ударе по Ирану, президент США Дональд Трамп, поддержал агрессию Израиля и повысили риски начала третьей мировой войны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он обратил внимание, что США атаковали ИРИ в тот же день, когда гитлеровская Германия напала на СССР.

«Трамп, который раньше гордился тем, что не развязал ни одной войны, фактически встал на сторону израильской агрессии. Это большая ошибка. США нанесли удары по ядерным объектам Ирана в тот же день и практически в тот же час, когда Гитлер напал на СССР в 1941 году. Страшный символизм исторических параллелей», — подчеркнул парламентарий.

В интервью «Газете.ru» он призвал немедленно созвать Совбез ООН, чтобы обсудить конфликт и предотвратить его дальнейшее обострение. По словам депутата, удары США по Ирану не имели военной необходимости и «не могут иметь оправдания в общечеловеческом» смысле.