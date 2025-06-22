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Регион
Опубликовано 22 июня 2025, 21:46

В Госдуме увидели страшный символизм в ударах США по Ирану ночью 22 июня

Депутат Слуцкий: Трамп, ударив по Ирану, поддержал агрессию Израиля

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Приняв решение об ударе по Ирану, президент США Дональд Трамп, поддержал агрессию Израиля и повысили риски начала третьей мировой войны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он обратил внимание, что США атаковали ИРИ в тот же день, когда гитлеровская Германия напала на СССР.

«Трамп, который раньше гордился тем, что не развязал ни одной войны, фактически встал на сторону израильской агрессии. Это большая ошибка. США нанесли удары по ядерным объектам Ирана в тот же день и практически в тот же час, когда Гитлер напал на СССР в 1941 году. Страшный символизм исторических параллелей», — подчеркнул парламентарий.

Новости конфликта Израиля и Ирана. Удар США по объектам в Фордо и Исфахане, обстрел Тель-Авива, хуситы готовы помочь Ирану, 22 июня
Новости конфликта Израиля и Ирана. Удар США по объектам в Фордо и Исфахане, обстрел Тель-Авива, хуситы готовы помочь Ирану, 22 июня

В интервью «Газете.ru» он призвал немедленно созвать Совбез ООН, чтобы обсудить конфликт и предотвратить его дальнейшее обострение. По словам депутата, удары США по Ирану не имели военной необходимости и «не могут иметь оправдания в общечеловеческом» смысле.

«Последствия повышения градуса эскалации грозят выйти за пределы региона. Вашингтон понимает неизбежность ответа Тегерана. Все это выводит спираль противостояния на новый уровень и повышает риски третьей мировой», — отметил Слуцкий.

МИД РФ официально осудил американские удары по Ирану
МИД РФ официально осудил американские удары по Ирану

Напомним, 22 июня ВВС США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Американские бомбардировщики B-2 атаковали комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане. Дональд Трамп назвал историческим моментом удары США по ядерным объектам ИРИ. Сам Иран запросил экстренное заседание СБ ООН. При этом хуситы анонсировали вступление в войну.

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Борис Эльфанд
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