Москвича арестовали на 10 суток за «Чёрное солнце» нацистов на локте

Бутырский суд Москвы вынес решение об аресте на 10 суток в отношении мужчины, который на правом локте набил татуировку «Чёрное солнце», признанную неонацистским символом, и появился с ней в общественом месте. Об этом свидетельствуют судебные материалы.

«Копылова Глеба Викторовича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики, либо атрибутики, сходной с нацистской до степени смешения), и назначить ему административное наказание в виде административного ареста на срок 10 суток», — говорится в документах.

Копылов появился на улице в футболке с изображением кельтского креста и с нацистской татуировкой в июле 2025 года. Прохожие вызвали полицию. На нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении. Однако Копылов свою вину до сих пор не признал. По его словам, он «исповедует» язычество нацистский символ там якобы является основным, но с другим значением. По поводу футболки мужчина назвал рисунок на ней подарком и «шуткой друзей». Суд доводы Копылова счёт неубедительными, его арестовали.

Ранее в Краснодарском крае супруги во время праздничного застолья исполнили песню на украинском языке, в тексте которой были фразы, оскорбляющие российскую армию. Снятый ролик пара разместила в соцсети. Обоим назначен штраф.