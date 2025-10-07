Супруги с Кубани спели песню на мове во время застолья и нарвались на штраф в 30 тысяч
Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края
В Краснодарском крае супруги во время праздничного застолья исполнили песню на украинском языке, в тексте которой были фразы, оскорбляющие российскую армию. Снятый ролик пара разместила в соцсети. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.
Суд за дискредитацию ВС РФ. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края
«Славянский районный суд рассмотрел материалы дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ в отношении Антона и Светланы Петренко. Установлено, что вечером 8 августа фигуранты, участвуя в застолье, исполнили песню на украинском языке», — уточняется в тексте.
Как подчёркивается, контекст песни был связан с дискредитацией Армии России. Суд вынес решение о взыскании административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с каждого из супругов.
Ранее в Иркутской области правоохранительные органы задержали местную жительницу за публикации в Интернете, направленные на дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации. Подозреваемая осудила сбор гуманитарной помощи для участников СВО и назвала россиян «кровожадными тварями».
