Задержана блогерша, назвавшая россиян называла «кровожадными тварями»

В Иркутской области правоохранительные органы задержали местную жительницу за публикации в Интернете, направленные на дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Задержание иркутской блогерши. Видео © Telegram / МВД38

Сорокалетняя женщина из Иркутского района разместила в социальных сетях материал с негативными высказываниями в адрес участников специальной военной операции и лиц, оказывающих им гуманитарную поддержку. Сотрудники Центра противодействия экстремизму установили личность гражданки и совместно с инспекторами ГИБДД задержали её.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, правоохранительные органы дадут правовую оценку её действиям по статье 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации армии. Дополнительно на женщину были составлены административные протоколы за нарушение правил дорожного движения, включая управление транспортным средством без водительского удостоверения, отсутствие которого, по её словам «выяснилось во время проверки». На самом деле её ранее лишили прав за отказ от медосвидетельствования.

Ранее на публичные высказывания задержанной обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина:

«Тут некая блогерша из Иркутска возмущается тем, что россияне собирают гуманитарную помощь на фронт. Считает, что у волонтёров, собирающих помощь жителям новых территорий и нашим бойцам, «извращённый ум» и они «гордятся тем, что сопричастны к братоубийству». Также называет россиян «кровожадными тварями» и дискредитирует армию», — писала общественница.

Мизулина также сообщила, что блогерша призывала к объединению противников России для свержения власти в стране, а соответствующие видео были направлены в МВД. В настоящее время по факту публикаций проводится проверка, действия женщины будут оценены по статье о дискредитации армии. Дополнительно на неё составили административные протоколы за нарушение ПДД, включая управление автомобилем без прав.

Накануне стало известно, что в Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали завербованную украинскими спецслужбами повариху. Она подозревается в сборе данных о расположении судов Черноморского флота и подготовке отравления военнослужащих Армии России. В её отношении завели дело о госизмене.