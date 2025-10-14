Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

14 октября, 15:24

Россиянин в пьяном угаре пытался ворваться с ножом к беременной соседке

Обложка © Telegram / Росгвардия Петербурга

В Красногвардейском районе сотрудники Росгвардии задержали агрессивного мужчину с холодным оружием, который намеревался незаконно проникнуть в квартиру к соседке, находящейся в положении. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на данные ведомства.

Инцидент произошёл вечером 11 октября в жилом доме, расположенном на Челябинской улице. Нетрезвый гражданин, имея при себе нож, предпринял попытку насильно войти в квартиру беременной девушки. Злоумышленник повредил дверную ручку и угрожал убить 23-летнюю потерпевшую.

Оперативно прибывшие на место происшествия росгвардейцы обезвредили и задержали нарушителя порядка. Беременной девушке потребовалась срочная медицинская помощь в стационаре.

А ранее Life.ru сообщал, что пьяный гость зарезал хозяина и изнасиловал его супругу в Ленобласти. Потерпевшие вызвали медиков, однако помощь пришла поздно. Мужчина умер в больнице на следующий день.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Дарья Нарыкова
