Пьяный гость зарезал хозяина и изнасиловал его жену в Ленобласти

Потерпевшие вызвали медиков, но помощь пришла поздно. Мужчина умер в больнице на следующий день. Следствие возбудило уголовное дело. Задержанный подозреваемый ждёт суда.

Отец изнасиловал дочь на площади на глазах у внука и явился домой с разрешения суда

Ранее в Лобненскую больницу ворвался неадекват с ножом и пытался зарезать врача. Благодаря слаженным действиям медиков и оперативно прибывших сил Росгвардии, потенциальная трагедия была предотвращена: дебошира удалось обезвредить и разоружить до того, как он нанёс вред.