Пьяный гость зарезал хозяина и изнасиловал его жену в Ленобласти
В Киришах, Ленинградской области, произошла чудовищная трагедия. Праздничный ужин, организованный семейной парой, закончился кровавой расправой. Гость, злоупотребивший алкоголем, в приступе ярости набросился на хозяина дома с ножом, тяжело ранив его. Воспользовавшись беспомощным состоянием мужчины, преступник надругался над его супругой, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
Потерпевшие вызвали медиков, но помощь пришла поздно. Мужчина умер в больнице на следующий день. Следствие возбудило уголовное дело. Задержанный подозреваемый ждёт суда.
