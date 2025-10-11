Валдайский форум
Регион
11 октября, 12:12

Пьяный гость зарезал хозяина и изнасиловал его жену в Ленобласти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thirdparty

В Киришах, Ленинградской области, произошла чудовищная трагедия. Праздничный ужин, организованный семейной парой, закончился кровавой расправой. Гость, злоупотребивший алкоголем, в приступе ярости набросился на хозяина дома с ножом, тяжело ранив его. Воспользовавшись беспомощным состоянием мужчины, преступник надругался над его супругой, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Потерпевшие вызвали медиков, но помощь пришла поздно. Мужчина умер в больнице на следующий день. Следствие возбудило уголовное дело. Задержанный подозреваемый ждёт суда.

Ранее в Лобненскую больницу ворвался неадекват с ножом и пытался зарезать врача. Благодаря слаженным действиям медиков и оперативно прибывших сил Росгвардии, потенциальная трагедия была предотвращена: дебошира удалось обезвредить и разоружить до того, как он нанёс вред.

