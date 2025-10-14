Целью «‎маньяка в шлеме» у казанской гимназии оказалась жена крупного бизнесмена

Жертвой нападения, совершённого возле гимназии №94 в Казани, стала супруга крупного предпринимателя Ивана Шевырёва. Об этом сообщает Baza. Инцидент произошёл на улице Восстания утром, когда 34-летняя Ирина на автомобиле BMW X6 привезла дочь в учебное заведение.

Видео © Telegram / Baza

Потерпевшей помогли оказавшиеся рядом прохожие, однако она была доставлена в реанимацию, где врачи оценивают её состояние как тяжёлое. Личность нападавшего сейчас устанавливается, его розыском занимаются правоохранительные органы.

Как уточняет канал, пострадавшая является женой бизнесмена из известной в Татарстане строительной династии. Иван Шевырёв, сын влиятельного коммерсанта, владеет несколькими компаниями, которые специализируются на строительстве дорог и автомагистралей.

Напомним, злоумышленник, заранее спрятавший в кустах электросамокат, поджидал жертву возле её автомобиля. Когда девушка вышла из машины, «маньяк в шлеме» набросился на неё и несколько раз ударил ножом в область шеи. Несмотря на оказанное сопротивление, нападавший сумел скрыться с места преступления.