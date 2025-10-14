Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 09:34

«Маньяк в шлеме» искромсал девушку ножом у гимназии в Казани и бросил умирать в крови

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mzynasx

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mzynasx

В Казани мужчина подкараулил девушку, когда она выходила из машины, после чего нанёс ей несколько ударов ножом в шею и скрылся. Видео нападения публикует Mash Iptash. Инцидент произошёл у входа в одну из гимназий.

Нападение на девушку. Видео © Telegram / Mash Iptash

Неизвестный приехал на электровелосипеде, его лицо на видео скрывает шлем. Он припарковал транспорт в кустах и пошёл за девушкой, которая только что вышла из авто. Затем злоумышленник накинулся на неё и начал наносить удары ножом, жертва отчаянно сопротивлялась. Подозреваемый повалил её на землю, ещё раз ударил и убежал. Девушка в крови поднялась и направилась к машине. Пострадавшей помогли прохожие, нападавшего ищет полиция.

Банда шумных подростков напала на работников кафе во Владивостоке
Банда шумных подростков напала на работников кафе во Владивостоке

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд отправил под арест Дмитрия Шепетуху, задержанного по подозрению в попытке изнасилования девушки в одном из лесных массивов Москвы. Срок содержания под стражей установлен до 8 декабря.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar