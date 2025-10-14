«Маньяк в шлеме» искромсал девушку ножом у гимназии в Казани и бросил умирать в крови

В Казани мужчина подкараулил девушку, когда она выходила из машины, после чего нанёс ей несколько ударов ножом в шею и скрылся. Видео нападения публикует Mash Iptash. Инцидент произошёл у входа в одну из гимназий.

Нападение на девушку. Видео © Telegram / Mash Iptash

Неизвестный приехал на электровелосипеде, его лицо на видео скрывает шлем. Он припарковал транспорт в кустах и пошёл за девушкой, которая только что вышла из авто. Затем злоумышленник накинулся на неё и начал наносить удары ножом, жертва отчаянно сопротивлялась. Подозреваемый повалил её на землю, ещё раз ударил и убежал. Девушка в крови поднялась и направилась к машине. Пострадавшей помогли прохожие, нападавшего ищет полиция.

