В Петербурге задержали 18-летнюю певицу за исполнение запрещённых песен иноагентов

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 18-летнюю уличную певицу Диану Логинову после выступления. Инцидент произошёл вечером 13 октября в центре города.

По данным источника 78.ru, в отношении девушки составят административный протокол за организацию массового скопления людей, которое привело к нарушению общественного порядка. В ходе выступления, которое она провела под псевдонимом Наоко, прозвучала одна из запрещённых судом песен Noize MC* (Иван Алексеев*).

Как сообщил гитарист группы, где играла Логинова, девушке уже предоставлен адвокат. По его словам, Диана «держится изо всех сил как может».

Член СПЧ Марина Ахмедова отметила, что подобные концерты собирают людей «практически как на митинги», что, по её мнению, «меняет дело», так как люди целенаправленно идут на акцию протеста.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.