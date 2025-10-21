В Петербурге уличную певицу Наоко будут судить дважды за песни иноагентов

18-летнюю уличную певицу из Санкт-Петербурга Диану Логинову, известную под псевдонимом Наоко, ждут два суда сразу. Полиция составила на девушку второй протокол о дискредитации армии. Поводом стали выступления студентки, на которых она исполняла песни Монеточки* и Noize MC*.

Как рассказала руководитель пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева, первый протокол касается исполнения неизданной композиции Монеточки* «Ты солдат» на Сенной площади 26 сентября, а второй – песни Noize MC* «Светлая полоса» 11 октября. Дела переданы в Ленинский и Куйбышевский суды города.

Ранее Life.ru сообщал, что Диану Логинову уже арестовывали на 13 суток за исполнение песен иноагентов в центре Петербурга. Тогда девушку обвинили в нарушении общественного порядка, однако она отрицала, что мешала прохожим или провоцировала массовое скопление людей. Арест певицы вызвал бурное обсуждение в соцсетях – часть пользователей встала на её защиту, другие же сочли наказание справедливым.

*Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.