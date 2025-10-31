Пенсионера из Петербурга оштрафовали из-за сине-жёлтого значка с надписью
Обложка © Life.ru
Суд в Санкт‑Петербурге назначил местному жителю Михаилу Пушницкому штраф в размере 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. Поводом стал значок сине‑жёлтых цветов. Об этом сообщили в объединённой пресс‑службе судов Северной столицы.
78‑летнего Пушницкого задержали в четверг на траурной церемонии памяти жертв политических репрессий на Левашовском мемориальном кладбище. Внимание привлёк его значок сине‑жёлтых цветов с надписью «Мир Украине». Он показывал его некоторым присутствующим. Правоохранители квалифицировали это как публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, что подпадает под ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ.
Ранее российский певец Akmal' на концерте в Казахстане не принял от девушки подарок, завёрнутый в сине-жёлтую упаковку. Он предложил ей сжечь пакет, а содержимое забрал себе. В итоге его выступления начали отменять по всей стране.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.