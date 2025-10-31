Пенсионера из Петербурга оштрафовали из-за сине-жёлтого значка с надписью

Суд в Санкт‑Петербурге назначил местному жителю Михаилу Пушницкому штраф в размере 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. Поводом стал значок сине‑жёлтых цветов. Об этом сообщили в объединённой пресс‑службе судов Северной столицы.

78‑летнего Пушницкого задержали в четверг на траурной церемонии памяти жертв политических репрессий на Левашовском мемориальном кладбище. Внимание привлёк его значок сине‑жёлтых цветов с надписью «Мир Украине». Он показывал его некоторым присутствующим. Правоохранители квалифицировали это как публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, что подпадает под ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ.