России приписали первый удар по Украине «запретной» ракетой с дальностью 2500 км

Россия начала применять по территории Украины крылатую ракету наземного базирования 9М729, способную, по оценкам экспертов, нести ядерную боевую часть. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии Reuters.

Журналисты агентства утверждают, что маркировка 9М729 обнаружена на обломках ракеты, упавшей 5 октября в селе Лапаевка Львовской области. Это стало первым публичным подтверждением боевого применения данного типа вооружения. Военный источник Reuters сообщил, что 5 октября ракета преодолела более 1200 километров. Оценки аналитиков предполагают дальность полёта до 2,5 тысячи километров.

По данным собеседников Reuters, пуски ракет 9М729 начались 21 августа — вскоре после встречи президентов России и США на Аляске. Всего, утверждается, было произведено 23 запуска, а два пуска имели место ещё в 2022 году.

Крылатая ракета 9М729 является модернизированным вариантом крылатой ракеты 9М728, которая входит в состав комплекса «Искандер-М». Её разработку и размещение президент США Дональд Трамп называл одной из причин выхода страны в 2019 году из Договора РСМД. Москва категорически отрицала нарушение договора.

Минобороны РФ тогда раскрыло характеристики крылатой ракеты 9М729, однако представители США, Великобритании, Франции и Германии, а также ЕС и НАТО на брифинг не пришли.