27 октября, 16:12

Концерты певца Akmal' отменили в Казахстане после инцидента с сине-жёлтым пакетом

Акмаль Ходжаниязов. Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Концерты российского исполнителя Akmal’ (Акмаль Ходжаниязов) были отмены в казахстанских городах Павлодар и Усть-Каменогорск. По словам руководителя концертного агентства Ольги Горбиковой и самого певца, это произошло по независящим от них причинам.

«Концерты в Усть-Каменогорске и Павлодаре, к сожалению, отменяются по независящим от нас причинам», — написал певец в своём телеграм-канале.

Организатор выразила глубокое сожаление в связи с отменой выступлений и принесла официальные извинения поклонникам творчества Акмаля. При этом она не уточнила конкретные причины отмены концертов в двух городах.

Отмена произошла сразу после инцидента с публичной просьбой Акмаля сжечь сине-жёлтый пакет, врученный ему во время предыдущего выступления. Подарок, который находился внутри, он забрал, но упаковку попросил уничтожить, объясняя тем, что ему не нравятся данные цвета. В социальных сетях молодого артиста обвинили в неуважении к Казахстану, поскольку цвета имеют сходство с государственным флагом республики.

Юлия Сафиулина
