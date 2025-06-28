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28 июня, 09:47

«10 дней как жених и невеста»: Akmal' сделал предложение своей девушке в Италии

Певец Akmal' сделал предложение девушке Александре во время поездки в Италию

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ akmalsvami

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ akmalsvami

Певец Akmal', известный по проекту «Голос», сделал предложение своей девушке Александре после четырёх лет отношений. 21-летний музыкант поделился радостной новостью в социальных сетях.

Акмаль сделал предложение своей девушке в Италии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akmalsvami

Главный вопрос исполнитель задал своей возлюбленной во время романтической поездки на катере по озеру Комо в Италии. Акмаль встал на одно колено и предложил Александре стать его женой.

«Десять дней как жених и невеста», — прокомментировал музыкант.

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А в начале июня телеведущая Ксения Бородина вышла замуж за блогера Николая Сердюкова. Церемония бракосочетания состоялась в Барвихе, в присутствии узкого круга близких. При этом часть поклонников Ксении выразила сомнения в правильности её выбора, считая Николая неподходящей партией. Само торжество возлюбленных прошло пару дней назад. Пара устроила пышную свадебную церемонию.

Наталья Афонина
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