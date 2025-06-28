«10 дней как жених и невеста»: Akmal' сделал предложение своей девушке в Италии

Певец Akmal', известный по проекту «Голос», сделал предложение своей девушке Александре после четырёх лет отношений. 21-летний музыкант поделился радостной новостью в социальных сетях.

Акмаль сделал предложение своей девушке в Италии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akmalsvami

Главный вопрос исполнитель задал своей возлюбленной во время романтической поездки на катере по озеру Комо в Италии. Акмаль встал на одно колено и предложил Александре стать его женой.

«Десять дней как жених и невеста», — прокомментировал музыкант.