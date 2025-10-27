Фанаты были в ярости: Певец Akmal' на концерте в Казахстане отказался от подарка в сине-жёлтом пакете

Российский певец Akmal' (Акмаль Ходжаниязов) отказался от подарка в сине-жёлтом пакете, который ему вручил фанат на концерте в Казахстане. Об этом пишет «Фонтанка».

«Пакетик этот сожгите, цвета мне не нравятся этого пакета», — сказал Акмаль, вытащив подаренную бутылку спиртного.

Слова молодого артиста вызвали негативную реакцию в соцсетях, где его обвинили в неуважении к Казахстану. Пользователи отметили сходство синего и жёлтого цветов с государственным флагом республики. В ответ Акмаль заявил, что уважает Казахстан и его культуру, а его комментарий касался исключительно цвета подарочной упаковки. Он подчеркнул, что личные предпочтения в цветах – это нормально и не несут негативного подтекста.

Часть аудитории поддержала артиста, считая, что его высказывание не имело политического подтекста. Интернет-издание «Ак Жайык» также отметило, что Акмаль является гражданином России и поддерживает свою страну, что не является предосудительным. В настоящее время певец находится в туре по Казахстану, с запланированными выступлениями в Костанае, Усть-Каменогорске и Павлодаре в октябре.

Ранее сообщалось, что Akmal' сделал предложение своей девушке Александре после четырёх лет отношений. Музыкант поделился радостной новостью в соцсетях.