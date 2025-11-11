Отар Кушанашвили рассказал о пугающем прогнозе врача после операции

Телеведущий Отар Кушанашвили, продолжающий бороться с онкологическим заболеванием, сообщил о тревожном прогнозе, который медики дали его близким после сложной операции. Этой историей он поделился в интервью для YouTube-канала «Федос».

«Врач говорил моему окружению, в том числе друзьям, что я интеллектуально не восстановлюсь. Он говорит: «Он будет вести овощную растительную жизнь, мы должны вас предупредить», — передал слова медика Кушанашвили.

Ведущий с иронией отметил, что, по мнению некоторых, это предостережение сбылось. Операция по удалению опухоли, по словам журналиста, длилась почти 24 часа, а его состояние в тот период оценивалось как крайне тяжёлое. Врачи предупреждали родных о возможности необратимых изменений.

Напомним, журналист Отар Кушанашвили в июне прошлого года получил диагноз «онкологическое заболевание», после чего начал комплексное лечение. В октябре 2024 года им было сообщено о наступлении ремиссии. В процессе лечения телеведущий перенёс серьёзные медицинские процедуры, включая состояние клинической смерти, искусственную вентиляцию легких и полный курс химиотерапии.