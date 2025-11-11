Россия и США
11 ноября, 14:49

Shaman порекомендовали сменить репертуар и укрепить голос

Shaman. Обложка © Life.ru

Первый в России электрогармонист и преподаватель вокала Алекс Соловьёв рекомендовал певцу Shaman (Ярославу Дронову) кардинально изменить репертуар для раскрытия творческого потенциала. В интервью порталу «Страсти» музыкант рассказал, что это мнение поддерживает и его педагог.

«Дал бы ему совсем другой репертуар, конечно, укрепил бы голос упражнениями, но поменял бы репертуар на перспективу — совсем другую музыку, другого уровня», — раскрыл свою идею Соловьёв.

По словам учителя Соловьёва, голос у Дронова неплохой от природы, однако проблема в том, что артист «поёт не то, что надо».

Первый продюсер Shaman раскрыл, почему свадьба певца с Мизулиной прошла в Донецке
Ранее стало известно, чем занимаются по утрам молодожёны Shaman и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которые 5 ноября поженились в Донецке. Оказалось, что у пары есть одна традиция.

