5 ноября, 11:44

SHAMAN и Мизулина поженились в Донецке

Обложка © Telegram/ Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина объявила о своём бракосочетании с певцом Шаманом. В своём Telegram-канале она опубликовала короткий пост: «В Донецке мы с Ярославом посетили ЗАГС и расписались».

Публикация сразу вызвала широкий отклик в сети — подписчики и общественные деятели поздравили Мизулину с важным событием и пожелали супругам счастья.

«Это не шутка»: Shaman подтвердил создание партии «Мы» для Екатерины Мизулиной
Церемония прошла в одном из ЗАГСов Донецка. Пользователи отметили символичность выбора места: Мизулина активно поддерживает жителей региона и неоднократно посещала Донбасс в гуманитарных и общественных миссиях.

Мизулина и певец SHAMAN (Ярослав Дронов) давно находятся в центре внимания СМИ и поклонников. Слухи об их отношениях появились ещё весной 2024 года, когда молодые люди начали появляться вместе на публичных мероприятиях и концертах артиста.

Мизулина — глава Лиги безопасного интернета и активный общественный деятель, известная своей позицией в вопросах цифровой этики и защиты традиционных ценностей. SHAMAN, в свою очередь, — один из самых популярных исполнителей в России, автор патриотических песен «Я русский», «Встанем» и других хитов, ставших символами нового времени.

«Высасывают энергию»: Shaman рассекретил детали отношений с Мизулиной
Пара не комментировала личную жизнь, однако неоднократно появлялась вместе на официальных встречах и благотворительных акциях. В июне 2025 года в сети появились совместные фото, а позже Мизулина начала сопровождать артиста во время его поездок в новые регионы России.

