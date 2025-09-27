«Это не шутка»: Shaman подтвердил создание партии «Мы» для Екатерины Мизулиной

Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) официально подтвердил создание политической партии под названием «Мы», которую подарил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной в честь дня рождения. Соответствующее заявление артист сделал в своём Telegram-канале.

«Партия «Мы» существует. Это не шутка», — подчеркнул исполнитель в опубликованном ролике.

Shaman подтвердил существование партии «Мы». Видео © Telegram / SHAMAN

В видеоматериале также показаны совместные приготовления Shamana и его невесты Мизулиной к масштабному празднику для жителей Коломны. Артист объяснил, что проведение мероприятия связано с необходимостью отметить регистрацию объединения, которой ранее уделялось недостаточно внимания из-за интенсивной подготовки к международному конкурсу Интервидение.

Пара отметила, что спонтанно организовала народные гуляния с песнями, танцами и угощениями.

Ранее Life.ru сообщал о трогательном высказывании Shamana относительно его отношений с Екатериной Мизулиной. Сама глава Лиги безопасного интернета совсем недавно появилась на публичном мероприятии с кольцом на безымянном пальце, что вызвало оживленное обсуждение в СМИ и социальных сетях относительно возможной скорой свадьбы пары.