«Высасывают энергию»: Shaman рассекретил детали отношений с Мизулиной

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный всему миру под псевдонимом Shaman, признался, что за восемь месяцев отношений с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной они ни разу не устали друг от друга. Певец считает себя и свою девушку неразлучной парой.

Shaman считает себя и Мизулину неразлучной парой. Видео © Пятый канал

Музыкант также подчеркнул, что простое нахождение рядом с возлюбленной придаёт ему физическую бодрость, поэтому они стараются синхронизировать графики для совместного присутствия на мероприятиях. По словам звезды, они с Мизулиной стремятся использовать любую возможность, чтобы побыть вместе.

«Обычно я предпочитаю, когда ты готовишься к концерту или куда-то уезжаешь, побыть одному. Потому что всё равно команда, даже близкие люди, родственники, даже во время телефонных разговоров или при личной встрече всё равно высасывают энергию. <…> А у Екатерины, я не знаю, как это получается, но это искренне. Она наполняет меня», — отметил Shaman в беседе с Пятым каналом.