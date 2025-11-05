Shaman и Мизулина возложили красные розы на военном кладбище «Донецкое море»

Певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина совершили рабочую поездку в Донецкую Народную Республику накануне общероссийского праздника Дня народного единства. Об этом артист рассказал в своём телеграм-канале.

Shaman и Мизулина посетили ДНР в преддверии Дня народного единства. Видео © Telegram / Shaman

В рамках визита они посетили мемориальный комплекс «Донецкое море», где почтили память погибших участников специальной военной операции, встретились с учащимися многопрофильного лицея №5, передав учебному заведению компьютерную технику и методические материалы по кибербезопасности, а также получили благословение в храме святых Петра и Февронии от протоиерея Евгения.

«Нашу поездку мы начали с посещения Военно-мемориального комплекса «Донецкое море». Почтили память участников СВО, которые отдали свою жизнь во имя будущего России. Светлая память», — рассказал Shaman.

Ранее сообщалось, что в рамках гала-концерта проекта «Современная музыкальная карта России» состоялась премьера патриотической композиции «4 ноября», приуроченной ко Дню народного единства. Авторами произведения стали заслуженный артист России Ярослав Дронов и сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг.