Shaman спел новую песню с нижегородским сенатором на концерте в Москве

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, совместно с сенатором от Нижегородской области Александром Вайнбергом представил патриотическую композицию «4 ноября». Премьера песни, посвящённой Дню народного единства, состоялась на гала-концерте проекта «Современная музыкальная карта России».

Shaman на концерте в Москве. Видео © «Постньюс»

В своём Telegram-канале артист пояснил, что композиция повествует о любви к Родине и ответственности за её судьбу, а также о ратных подвигах российских воинов. Дронов подчеркнул, что песня сохраняет актуальность на протяжении всей истории России — от Полтавской битвы и Бородино до обороны Бреста, Сталинградской битвы и современных событий в Донбассе.

«Мы споём о любви и ответственности за родную землю, о ратных подвигах русских воинов. Эта песня одинаково актуально звучала бы в боях у Полтавы, Бородино, за Брест, Сталинград и, конечно, наш Донбасс. Каждый раз, когда враг стоял у порога нашей страны или претендовал на наши земли, мы объединялись ради освобождения Отечества», — написал Ярослав Дронов.

Особенностью проекта стал видеоклип, полностью созданный при помощи нейросетевых технологий. Четырёхминутный ролик визуализирует нижегородскую Стрелку с собором Александра Невского, футбольным стадионом и строящейся ледовой ареной. Автором текста композиции выступил сенатор Вайнберг.

Ранее сообщалось, что к празднованию Дня народного единства популярные российские артисты Тайпан, Li Za и Хорошуля представили новую патриотическую песню «Не сломали». У коллектива более семи миллионов слушателей в месяц на «Яндекс.Музыке» и более трёхсот тысяч подписчиков в соцсетях.