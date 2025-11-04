Россия и США
4 ноября, 13:41

«Включай нашу!»: Майданов и Газманов порадовали поклонников новой песней ко Дню народного единства

Обложка © Telegram/ ДЕНИС МАЙДАНОВ

Накануне праздника День народного единства состоялся релиз композиции «Включай нашу!», исполненной заслуженным артистом России Денисом Майдановым и народным артистом России Олегом Газмановым совместно с детьми, продолжателями семейных традиций — Владой Майдановой и Родионом Газмановым. Музыкальное произведение символизирует связь поколений, сохранение культурных ценностей и наследование династийных талантов.

Денис Майданов и Олег Газманов выпустили песню совместно со своими детьми. Видео © Telegram/ ДЕНИС МАЙДАНОВ

Целью видеоклипа является отражение многообразия и культурного единства нашей страны. Его героями выступили танцоры различных направлений и возрастных групп из множества регионов России. Клип снимался на студии «Мосфильм» в современном техническом павильоне, а благодаря технологиям искусственного интеллекта ожили известные произведения отечественных живописцев.

Среди участников съёмочного процесса были прима-балерина Большого театра Кристина Кретова, чемпионка по художественной гимнастике Алина Малахова, чемпионы мира по брейк-дансу OBC Crew, народные ансамбли танца из Белгорода, Ростова-на-Дону, Бурятии и Карачаево-Черкессии.

День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября начиная с 2004 года. Это торжественный праздник увековечивает героический поступок наших предков в 1612 году, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от захватчиков. Данный праздник подчеркивает значимость сплоченности нации и служит символом единения российского народа.

